St.-Augustinus-Gruppe in Neuss : Katholische Krankenhausträger vor Fusion

Neuss Die Neusser Augustinus-Gruppe und die Gruppe „Kplus“ planen den Zusammenschluss. Es entsteht ein Träger mit 9000 Beschäftigten.

Der Zusammenschluss der kommunalen Krankenhäuser im Rhein-Kreis ist gerade auf den Weg gebracht, da sorgt die Neusser St.-Augustinus-Gruppe für einen weiteren Paukenschlag im Gesundheitswesen: Der caritative Unternehmensverband plant den Zusammenschluss mit der deutlich kleineren und in Solingen beheimateten „Kplus Gruppe“, an der unter anderem auch das Erzbistum beteiligt ist.

Die Aufsichtsräte beider Gesellschaften beschlossen am Freitag unabhängig voneinander, in eine intensive Prüfung einzusteigen, am Montag wurde ein entsprechender „Letter of intend“ unterzeichnet. Ziel sei „ein voll integriertes Unternehmen“ mit dann fast 9000 Mitarbeitern, sagt Paul Neuhäuser, Vorstands-Sprecher der Augustinus-Gruppe, „das zusammen stärker ist als die Summe seiner Teile.“