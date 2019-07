Literarischer Sommer in Neuss : Roman feiert die Kunst des Zuhörens

Neuss Katharina Mevissen stellte beim „Literarischen Sommer“ ihren Roman „Ich kann dich hören“ in der Stadtbibliothek vor.

Osman Engels lebt in Hamburg, spielt leidenschaftlich Violoncello und Fußball. Mit vier Jahren hatte er angefangen, Musik zu machen: „romantisch, konzentriert, mit geschlossenen Augen“. Er will es regnen lassen, doch seine Musik lässt sich nicht erweichen. Er ist vor seinem Vater, einem erfolgreichen Geiger, der sich aber das Handgelenk gebrochen hat, und seiner Ziehmutter Tante Elide in eine WG nach Hamburg geflohen. Engels ist der Protagonist im Debüt-Roman der Wahl-Berlinerin Katharina Mevissen (27), die ihr im Januar bei Wagenbach erschienenes Buch man „Ich kann dich hören“ im „Literarischen Sommer“ in der Stadtbibliothek vor.