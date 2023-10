Frischer Wind im Neusser Autorenkreis „Der Spaß am Schreiben steht im Vordergrund“

Die Liebe zum Schreiben verbindet. Da sind sich Ina Broich und Rana Welk sicher. Seit diesem Jahr leiten die beiden Frauen gemeinsam den Neusser Autorenkreis, der bereits 2011 von der Autorin, Übersetzerin und VHS Dozentin Angelika Pampus gegründet wurde. Seitdem kommen Schreibinteressierte aus Neuss und Umgebung regelmäßig zusammen. Mittlerweile treffen sie sich jeden ersten Freitag im Monat in dem Literaturcafé am Münsterplatz: Dann lesen sie sich gegenseitig aus ihren neuen Texten vor, geben einander Rückmeldung und motivieren, trotz Schreibblockade am Ball zu bleiben. Bei jedem Treffen werden drei Themen festgelegt, zu denen die Schreibenden zu Hause einen Text verfassen können. „Das ist aber kein Muss, die Mottos dienen nur zur Inspiration“, sagt Ina Broich, „es kann natürlich auch jeder etwas Eigenes schreiben.“ Es werden aber auch öffentliche Lesungen organisiert und gemeinsame Veröffentlichungen geplant: Im Laufe der Jahre sind so schon zwei Anthologien entstanden.