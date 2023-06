Atelierhaus in Neuss Kater Yumus zeigt seine Pfotenkunst bei Instagram

An ihre Reaktion erinnert Deniz Yildiz sich gut: „Erst habe ich mich erschrocken und gesagt ,Yumus, was hast du getan?‘ Dann habe ich gedacht, dass er meine Bilder vielleicht zu düster fand und er mehr Licht in ihnen haben wollte“, meint sie. Seitdem ist Yumus ihre Muse: „Ich habe daraufhin überlegt, wie ich ihn in meine Arbeit integrieren kann“, sagt sie. Dafür fertigte sie ein Abbild von seinen Pfoten an, die sie als Linolschnitte in anderen Bildern verwendet. Sie malt etwa Katzen, Hunde oder Gorillas und füllt sie mit den Pfotenabdrücken. Mit den Bildern möchte Deniz Yildiz auf Tiere und ihre Rechte aufmerksam machen, zeigen, dass jedes Lebewesen ein Kunstwerk ist. Und auch wenn sie es ist, die diese Werke malt, stammen sie für die Künstlerin in gewisser Weise von Yumus: „Es sind seine Werke, ohne ihn wäre ich nie auf die Idee gekommen, er ist meine Inspirationsquelle“, meint sie.