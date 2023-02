Evangelische Christuskirchengemeinde Neuss bekommt sein „blaues Wunder“ – eine Kastenorgel

Die „blaue Königin“, wie Ulges-Stein das Instrument in Anlehnung an Mozarts Aussage, die Orgel sei die Königin der Instrumente, gerne nennt, kommt aus der Orgelwerkstatt von Martin Scholz in Mönchengladbach und findet ihren Platz zunächst neben der Kanzel. Dort wird sie einen Tag ruhen und sich an die Umgebung akklimatisieren, bevor sie final gestimmt und am kommenden Sonntag um 11 Uhr beim Gottesdienst erstmals zum Einsatz kommt – gemeinsam mit der Kantorei und auch im Dialog mit der großen Kleuker-Orgel auf der Empore der Christuskirche. „Unsere Truhenorgel wird für verschiedene Aufgaben eingesetzt“, erklärt die Kantorin, „Chor- oder Orchesterkonzerte, Begleitung des Gemeindegesangs, Taufen oder für kleinere Gottesdienste wie unsere Nachtlicht-Andachten am Mittwochabend.“