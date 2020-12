Stadttor-Modell aus Neuss : Das Hamtor soll zurück nach Hause

Neuss Stephan Weiler und sein Sohn Max, die in Kassel leben, besitzen ein maßstabgetreues Modell des Neusser Hamtores. Nun wollen sie es zurück in seine „Heimatstadt“ bringen.

So hat sich das zumindest Stephan Weiler (53) vorgestellt, der mit seinem Sohn Max Weiler (16) das Hamtor seit Jahren hütet. Im hessischen Kassel, wohin es den gebürtigen Neusser Stephan Weiler aus beruflichen Gründen gezogen hat und wo er eine Agentur be- und in einem Online-Shop „Werbemittel für Networker“ vertreibt. Weil beide nicht wussten, wer sich für ihr Stadttor erwärmen könnte, formulierten sie in der Facebook-Gruppe „Du bist Neusser, wenn...“ eine Anfrage. Vorschläge kamen prompt: Heimatfreunde, Schützenmuseum – allerdings nicht von den Vorgeschlagenen selbst. Zu denen will Weiler aber nach den Feiertagen mal Kontakt aufnehmen.