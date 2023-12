In der Neusser Stadthalle Kartenvorverkauf für Neujahrskonzert hat begonnen

Der Kartenvorverkauf hat am Wochenende begonnen, er erfolgt über die Tourist-Information, Büchel 6, oder bei Platten Schmidt, Neustraße 20, sowie bei weiteren an das Ticketsystem angeschlossene Vorverkaufsstellen und über westticket.de. Der Preis der Tickets beträgt inklusive Vorverkaufsgebühren 23,40 Euro pro Karte. Im Ticketpreis ist die kostenlose An- und Abreise am Veranstaltungstag im gesamten Bereich des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) enthalten. Über westticket.de bestellte Karten können per „Ticketdirekt“ bequem zuhause ausgedruckt werden.