Shakespeare-Festival Neuss: Der Kartenverkauf für das Shakespeare-Festival startet am Samstag

Der Kartenverkauf für das Shakespeare-Festival startet am Samstag

Neuss Die Vorstellungen werden von einem Globe-Neuss-Education-Programm ergänzt.

Wenn am kommenden Samstag um 9 Uhr der Kartenverkauf für das Shakespeare-Festival losgeht, müssen sich potenzielle Zuschauer auf jeden Fall in Geduld üben. Dabei geht es ausschließlich um den Einzelverkauf, der für Schulklassen geht erst am Montag los, und nicht umsonst wurde dafür auch eine besondere Nummer eingerichtet. Denn nicht nur die Vorstellungen, auch die Termine von „Globe Neuss Education“ mit insgesamt acht Punkten gehören zum Festival. Das Motto: „Menschen für Shakespeare begeistern – Inszenierungen besser verstehen – Lust auf Theater machen“.