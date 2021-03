Bezirksdienstbeamte in Neuss : Polizei-Neuzugang auf der Furth

Bezirksdienstbeamte in Neuss

Nordstadt Karoline Doctor wurde jetzt als neue Bezirksdienstbeamte vorgestellt. Mit dem Rhein-Kreis Neuss ist die 45-Jährige schon lange verbunden.

Aufgewachsen im Oberbergischen Kreis, begann sie 1993 ihre Ausbildung zur Polizeibeamtin in Selm. 1996 verschlug es sie für ein Jahr nach Bonn zur Wache Bonn-Plittersdorf, ab 1997 war sie im Rhein-Kreis Neuss eingesetzt. Karoline Doctor ist ihrer Dienstgruppe stets treu geblieben und kennt sich auf der Furth bestens aus. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe. Wenn sie nicht im Dienst ist, verbringt sie ihre Zeit gerne mit ihrer Familie. Die 45-Jährige ist sportlich aktiv, fährt Fahrrad, läuft und wandert gerne – Berge und Natur liebt sie besonders.

Die Bezirksdienstbeamten, die es in jedem Ortsteil gibt, erfüllen eine wichtige Aufgabe. Sie sind für die Menschen polizeiliche Ansprechpartner und kennen als „Dorfsheriff“ die Sorgen und Nöte der in ihrem Bezirk lebenden Bevölkerung und Geschäftsleute. Sie helfen Kindern oder älteren Menschen im Verkehrsraum, begleiten Karnevals- und Schützenfestumzüge, beobachten während der Fußstreifen ihren Bezirk und sind stets ansprechbar für Anliegen der Bürger in ihrem Viertel.