Neujahrsempfang des Karnevalsausschusses Neuss „Kappes-Tünn“ im Doppelpack

Zu den Überraschten gehörte Dieter Schiller, der amtierende Prinzenführer. Er erhielt die Verdienstplakette des KA in Gold – weil er die in Silber ja schon 2016 bekommen hatte. Überrascht wurden auch Kalli Geisler und Conni Jasper, die im erweiterten KA-Vorstand für den Wagenbau verantwortlich zeichnen. Sie wurden mit dem „Kappes-Tünn“ in Gold geehrt, der an den 2019 verstorbenen KA-Vizepräsidenten Reiner Fransen erinnert und vor ihnen erst an drei Karnevalisten vergeben worden war.