Karnevalsausschuss Neuss : Kamelleberg wird als Spende verteilt

Neuss 34 Großwagen waren mit jeder Menge Wurfmaterial beladen worden. Nachdem der Kappessonntagszug zunächst aufgrund des heftigen Sturms ausfallen musste, zeichnet sich langsam aber sicher ab, was aus den Kamelle wird.

Von der Riesen-Narrenkappe, dem Wagen für die Sponsoren des Karnevalsausschusses, ist die Aussicht auf die anderen Wagen in der Halle in Büttgen optimal: In vielen Wagen ist noch jede Menge Wurfmaterial gelagert. Nachdem der Nachholtermin am 29. März wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, steht fest, dass das Wurfmaterial definitiv nicht mehr benötigt wird. Allein der Karnevalsausschuss hatte rund sechs Tonnen davon beschafft. Popcorn überwiegt, aber es wurden auch Schokolade, Pralinen, Gummibärchen und Schokoriegel sowie Papiertaschentücher gekauft. Obwohl die Kindertagesstätten ja derzeit geschlossen sind, gehen viele Leckereien an den Träger für Kindertageseinrichtungen LuKiTa mit zwölf Kindergärten im Stadtgebiet. Dieser Träger, der zur selben Unternehmensgruppe gehört wie das Lukaskrankenhaus, wurde zentral beliefert und verteilt die Süßigkeiten zu gegebener Zeit.