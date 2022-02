Jeck in Neuss : Überraschung der Karnevalisten am Kappessonntag

Überraschung der Karnevalisten am Kappessonntag

Jeck in Neuss

Das Neusser Prinzenpaar besuchte die Kita St. Clemens in Kapellen. Foto: Dieter Staniek

Neuss Eine „virtuelle Überraschung“ wird in Neuss für den Kappessonntag versprochen. Um 13.11 Uhr, wenn normalerweise der Startschuss für den Kappessonntagszug fällt, gibt es online etwas zu erleben.

„Jong Jemös jeck erst recht“ ist das Neusser Karnevalsmotto, und jeck erlebten Prinz Mark I. und Novesia Nicole I. (Könnecke) am Mittwoch auch die Kinder in der Kita St. Clemens 2 in Kapellen, wo sie sich auf den Altweiber-Donnerstag und den Endspurt der Session einstimmten.