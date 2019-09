Karneval in Neuss : „Jecke Talentprobe“ und Vorstellnachmittag

Neuss Elferrat der Heimatfreunde sucht Interpreten für den Nüsser Ovend. Mitglieder der Kappesköpp stellen ihre Vorträge vor.

Der Elferrat der Heimatfreunde geht bewusst eigene Wege. Statt sich Interpreten einzukaufen, will die Riege um Jean Heidbüchel mit einer jecken Talentprobe lieber selbst nach Rednern, Sängern oder Musikern mit einem Herz für Neuss und Lokalkolorit im Beitrag suchen. Wer bei der dritten „Sichtung“ dieser Art am Mittwoch, 9. Oktober, ab 18 Uhr in der Trafostation, Deutsche Straße, vor der Jury besteht, wird mit einem Auftritt beim „Nüsser Ovend“ belohnt, der am 18. Januar im Gare du Neuss steigt.

Die Kappesköpp sind schon vorher am Zug. Am Tag der deutschen Einheit machen sie – erstmals – den Saal des Marienhauses an der Kapitelstraße zum Treffpunkt von Interpreten und Veranstaltern. In den Jahren zuvor war der Künstlerstammtisch im Thomas-Morus-Haus und damit bei seinem – leider im Vorjahr verstorbenen – Vize-Baas Reiner Franzen zu Gast. Nach dessen Tod sei der Saalbetrieb vorübergehend geschlossen worden, begründet Baas Werner Zok die Entscheidung, von der Adolf- an die Kapitelstraße umziehen zu müssen.