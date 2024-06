Karl Seelig aus Neuss wertet täglich Rheinische Post und NGZ aus „Mit der Zeitung fast die ganze Welt bearbeitet“

In Seeligs CD-Sammlung stehen Jazz-Alben – „am liebsten die alten Sachen wie Glenn Miller oder Benny Goodman“ – neben Musik von Amy Winehouse und Udo Lindenberg. Letzterer hat ihm auch schon geschrieben, die Post kam in einem bemalten Kuvert. Seelig war ihm – noch eine Station in seinem bewegten Lebenslauf – im Davidoff-Shop an der Kö in Düsseldorf begegnet: „Eine Davidoff No. 2. Abschneiden brauchste nicht, aber gib‘ mal Feuer“, die Unterhaltung mit dem Sänger war kurz, die Begegnung aber so eindrucksvoll, dass Seelig später noch einmal Kontakt aufnahm – per Brief zu Händen Herrn Lindenberg im Hotel Atlantic, Hamburg.