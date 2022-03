Am Wochenende in Neuss : Künstlerpaar stellt „Gestreiftes“ hinter der goldenen Tür aus

Karina Pauls und Ralf Gemein freuen sich auf die Eröffnung von „Bars and Stripes“ am Sonntag. Foto: Pauls

Neuss Das Künstlerehepaar Karina Pauls und Ralf Gemein stellt in dem Kunstraum von Axel Naß aus. Obwohl die beiden völlig verschiedene Ansätze verfolgen, gibt es ein verbindenes Element.

Ihre künstlerischen Ansätze sind auf den ersten Blick verschiedenen: Karina Pauls zeichnet, fertigt Drucke und arbeitet skulptural, mal nutzt sie dafür Keramik, mal Rigips. Ihr Mann Ralf Gemein hat sich dagegen der Malerei verschrieben. Dass es auch Gemeinsamkeiten gibt, zeigt die Schau „Bars&Stripes“ „hinter der goldenen Tür“ – jenem Ausstellungsraum, den der Künstler Axel Naß im vergangenen Jahr an der Eppinghovener Straße eröffnet hat.

Karina Pauls und Ralf Gemein sind nun die ersten ausstellenden Gäste. Vernissage ist am Sonntag, 20. März, dann wird der Raum von 15 bis 20 Uhr geöffnet sein, das Künstlerpaar ist auch vor Ort, um sämtliche Fragen der Besucher zu beantworten. Oder um ihnen zu sagen, dass „die farbliche Übereinstimmung der Werke des Künstlerehepaars reiner Zufall ist“. Das erklärt Pauls. Bei der Wahl, welche Kunstwerke sie „hinter der goldenen Tür“ ausstellen möchte, habe sie sich auch die Frage gestellt, was gut in dem Raum, den sie als „nicht zu clean“ beschreibt, funktionieren würde: Sie entschied sich für Rigips-Modelle, die sie so geform hat, dass sie an kleine Puppenhäuser und architektonische Modelle denken lassen. Doch: „Es ist eine Mischform zwischen Architektur und Skulptur“, erklärt Pauls.

Die zugrundeliegenden Formen basieren dabei auf Drucken, die Pauls ebenfalls erstellt hat, die Vorlage dafür nimmt sie aus Skizzen, die sie unterwegs, etwa von Bauwerken gemacht und später abstrahiert hat, in dem sie das Bauwerk in viele bunte Streifen zerlegt hat. Das ist zugleich auch das eigentliche Thema der Ausstellung: Räume, die auf ihre Grundstrukturen reduziert und durch Linien neu zusammengesetzt werden, beziehungsweise die aus Prozessen der Abstrkation und Konstruktion hervorgehen. Das Thema ist zugleich das verbindende Element in den Arbeiten des Künstlerehepaares.

Denn auch in Ralf Gemeins Bildern ist die Abstraktion von „Wirklichem“ zu sehen. Er nutzt ein Formvokabular, dass immer wiederholt wird: Mal ist es die Figur eines Helms, mal die eines Schilds, die er in neuer Abfolge aneinanderreiht. „Die Grundlage stammt von Spielzeugfiguren“, verrät Pauls. Doch da sind auch Rauten zu sehen, die Gemein am Computer produziert hat. Zum ersten Mal stellt er einen zusammenhängenden Block aus 14 Einzelbildern aus, ebenso neu ist das Werk, das auf drei „Holzfahnen“ gemalt wurde. Das Holz ist dabei nicht nur Malgrund, sondern auch ein Objekt im Ausstellungsraum.