Personalie in Neuss Neue Personalleiterin für die Augustinus-Gruppe

In ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn hat sich die 48-Jährige besonders auf die Bewältigung von Herausforderungen rund um Wachstum und Unternehmenskultur spezialisiert. Nun freut sie sich auf neue Aufgaben: „An dem Wechsel reizt mich, dass ich meine Fach- und Führungskompetenz in einer ganz anderen Branche einbringen kann. Die Unternehmenswerte und der Fokus auf die anstehenden Herausforderungen, wie zum Beispiel die Positionierung der Personalabteilung als strategischer Partner und proaktiver Treiber in der St.-Augustinus-Gruppe, haben mich überzeugt.“ Neben ihrer Haupttätigkeit ist sie seit fünf Jahren als selbstständiger Coach für Führungskräfte tätig.