Hilfsaktion in Neuss : Karikaturen ersteigern, Flutopfern helfen

Foto: Wilfried Küfen 11 Bilder Schützen-Zeichnungen sollen versteigert werden - Als Hilfe für Flutopfer

Rhein-Kreis Zehn Zeichnungen von Schützenfesten im Rhein-Kreis Neuss: NGZ und Rotary versteigern Originale von Wilfried Küfen. Der Erlös ist für den Wiederaufbau im Ahrtal gedacht. Und so kann man teilnehmen.

(lue-) Auch sieben Monate nach der Flut lassen die Bilder aus dem Katastrophengebiet an der Ahr und in der Eifel keinen kalt. Wiederaufbau und Hilfe für die Opfer sind nichts für Sprinter, sondern für Langstreckler. Wie viele Menschen fragte sich Wilfried Küfen (69) angesichts der immer noch dramatischen Berichte, welches Zeichen der Solidarität kann ein Einzelner hierzulande setzen? „Ich fühle mich ratlos, unwohl. Ich sehe, dass den Menschen ohne Wenn und Aber geholfen werden muss, weiß aber nicht, was ich persönlich tun kann.“ So reifte seine Idee: Er stiftet zehn Original-Zeichnungen von zehn Schützenfesten aus dem Rhein-Kreis, die veräußert werden, um mit dem Erlös die Flutopfer zu unterstützen.

Mit der NGZ und den Rotary Clubs (RC) Neuss und Kaarst-Korschenbroich fand Küfen zwei Partner, die eine Versteigerung organisieren und dafür sorgen, dass der Erlös ohne Abzug in voller Höhe für den gewünschten Zweck eingesetzt wird. Auf Vorschlag vom RC Bad-Neuenahr-Ahrweiler, wird mit dem Geld der Wiederaufbau der öffentlichen Katholischen Bücherei in Bad Neuenahr-Ahrweiler anfinanziert, die selbstverständlich allen Einwohnern offen steht. Nahezu alle der 8500 Medien – Bücher, DVDs und CDs – gingen in den Wassermassen verloren. Dass die Spendengelder zielgerichtet eingesetzt werden, gewährleistet vor Ort Rotarier Achim Fischer, der in der Fluthilfe engagiert ist. Er erklärt, warum dieses Bücherei-Projekt so wichtig ist: „Viele fleißige Helfer haben noch einige Bücher gerettet und in Kisten gepackt. Dann wurde die Bücherei entkernt, der Putz abgeschlagen und der Estrich mit der Fußbodenheizung entfernt. So ist der Stand heute und die Bautrockner laufen.“ Seit vielen Jahren engagiert sich Rotary in Deutschland, um einen Beitrag zur Verbesserung der Lesekompetenz der Schüler zu leisten und fördern daher zielgerichtet das Leseverständnis von Grundschülern.

Wilfried Küfen ist ein viel gefragter Karikaturist. Seine gezeichneten Wochenrückblicke, die samstags in der NGZ erscheinen, sind kult; seine Schützenfestplakate, die er im Auftrag der Sparkasse gestaltet, sind ein begehrtes Sammlerobjekt. Küfen hat einen Blick fürs Detail, spießt mit spitzer Feder die kleinen Schwächen der Großen und Mächtigen, aber auch die des kleinen Mannes auf. Er rekelt, aber immer mit Humor und ohne Häme. Mit besonderer Liebe beobachtet Küfen das Schützenwesen, dem er als Neusser emotional verbunden ist. Er spielte in jungen Jahren die Lyra beim Tambourkorps Novesia im Jägerkorps.

Als die NGZ 2021, im zweiten Corona-Jahr, angesichts aller abgesagten Termine zu zehn größeren Schützenfesten im Rhein-Kreis Sonderseiten konzipierte, beauftragte sie Wilfried Küfen als Blickfang eine Karikatur zu fertigen, die Menschen, den Ort und das lokale Schützenfest in einer typischen Situation, liebevoll darstellt. Das ist Küfen in eindrucksvoller Art und Weise gelungen. Grund genug, die begehrten Originale nun für den guten Zweck – für die Flutopferhilfe – zu versteigern. „Ich hoffe, wir Neusser können eine hübsche Summe für die gebeutelten Menschen sammeln und unseren Beitrag für ein Stückchen Normalität leisten“, sagt Wilfried Küfen.

Und so wird‘s gemacht: