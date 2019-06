Karibisches Flair in der Innenstadt : Karibische Urlaubsatmosphäre auf dem Freithof

Neuss Für Sonne, Strand und Urlaubsfeeling mussten die Neusser keine weite Reise auf sich nehmen. In der Neusser Innenstadt bot das Street-Beach-Festival „Neuss karibisch“ bis Sonntag Livemusik, einen extra aufgeschütteten Strand, kalte Getränke und kulinarische Vielfalt auf dem Freithof.

Das sommerliche Wetter hat viele Leute in die Neusser Innenstadt gelockt, viele Familien und junge Besucher machten es sich in den Liegestühlen im Sand bequem und genossen die Urlaubsatmosphäre. Für Samstag war ein Beachvolleyball-Turnier angekündigt. Die Mannschaften traten ab 12 Uhr zu Freundschaftsspielen an. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl war das Turnier allerdings schnell beendet, berichtet der Veranstalter. Nur drei Mannschaften meldeten sich zum Beachvolleyball-Cup 2019.

Am Nachmittag versuchten daher hauptsächlich Kinder, den Ball über das Netz zu bekommen oder sie spielten fröhlich im Sand, während die Eltern von den Liegestühlen – vorwiegend im Schatten – zuschauten. Die Möglichkeit, bei so einem Festival sportlich aktiv zu sein, gefiel auch Familie Holubek.

In Neuss wurden die Besucher tagsüber mit Musik von „DJ Gun Man Sound“ unterhalten, abends gab es Livemusik. Über die Tage verteilt sind die Bands Latino Total, Roughhouse und Andre George aufgetreten.

Die Besucherzahl am Samstagnachmittag hielt sich in Grenzen. Auch wenn viele sich mit Getränken in die Sonne setzten oder im Liegestuhl ein Sonnenbad nahmen, blieben doch einige Plätze leer und der Freithof wirkte nicht gut besucht. An der guten Laune vor Ort änderte das allerdings nichts.

Sonntag war Familientag, an dem unter anderem Kinderschminken und eine Hüpfburg auf dem Programm standen.