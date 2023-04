Konzert in Neuss Karfreitagsmusik mit Zyklus von Lübecker Komponisten

In deutscher Übersetzung war jener Text in der Barockzeit besonders in der protestantischen Kirche sehr beliebt – der Text von Johann Crügers „O Haupt voll Blut und Wunden“ basiert auf dem letzten Gedicht dieses Zyklus‘. Entweder war es Buxtehude selbst oder ein unbekannter Librettist, der jeder Kantate ein biblisches Motto voranstellte – so stehen etwa die „Felsenklüfte“ aus einem Vers aus dem „Hohelied der Liebe“ in der vierten Kantate sinnbildlich für die Wunden Christi, in denen die gläubig sich versenkende Seele Zuflucht und Schutz findet.