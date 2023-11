Chefin des Heinrich-Grüber-Hauses in Neuss Frau Rothenbusch sagt „Adieu“

Die Geschäftsführerin und Einrichtungsleiterin des Heinrich-Grüber-Hauses an der Gohrer Straße in Weckhoven, Karen Rothenbusch (64), geht in Pension. Das Seniorenzentrum gegenüber der evangelischen Auferstehungskirche ist in der Trägerschaft der Diakonie Neuss-Süd. Diese veranstaltete in der vergangenen Woche einen bewegenden Abschied für die Noch-Geschäftsführerin im großen Saal des Heinrich-Grüber-Hauses. Der Vorstandsvorsitzende Rainer Küpper skizzierte den beruflichen Werdegang einer Fachkraft, die „immer ein offenes Ohr“ hatte.