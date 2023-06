Medizinische Forschung in Neuss Stent-Forschung in Neuss überzeugt Fachkongress

Allein in der Kardiologie des Lukaskrankenhauses werden etwa 4000 Mal im Jahr Patienten solche kleinen Metall-Gittergerüste eingesetzt, um das Gefäß dauerhaft offen zu halten. Doch Professor Michael Haude, Chefarzt und Direktor des Zentrums für Herz- und Gefäßmedizin am Rheinland Klinikum, arbeitet schon an der Zukunft. Die setzt auf Stents aus Magnesium, die sich nach einem Jahr komplett auflösen. Diese so genannten Scaffolds werden aktuell in klinischen Studien an Patienten untersucht. Die jüngste Studie wurde von Haude geleitet, der dazu nicht nur wissenschaftlich publiziert hat, sondern bei einem großen Kongress in Paris vor 11.500 Kolleginnen und Kollegen erste Ergebnisse vorstellen konnte.