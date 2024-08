Keine Ausnahme für Bauern aus Neuss Kardinal-Frings-Brücke bleibt für schwere Maschinen gesperrt

Mehr als sieben Monate ist es her, dass sich die Landwirte aus dem Rhein-Kreis mit ihren dringlichen Sorgen bezüglich der Sperrung der Kardinal-Frings-Brücke für schwere Maschinen an die Politik wandten. Denn gerade in der Erntezeit sei es der einzige Weg über den Rhein zu großen Annahmestellen wie Deuka in Düsseldorf. Deshalb stellten nicht nur die Fraktionen CDU, FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum einen Antrag, auch die Stadt Düsseldorf und die Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach haben einen ähnlichen Vorschlag geäußert. Sie bitten um eine Ausnahmegenehmigung nach dem Vorbild der Uerdinger Brücke in Krefeld. Dort dürfe der landwirtschaftliche Verkehr in bestimmten Abständen und unter Einhaltung einer reduzierten Geschwindigkeit die Brücke passieren, berichtete Kreistagsabgeordneter Thomas Klann (CDU) unserer Redaktion. Nun äußert sich Straßen.NRW zu diesem Vorschlag.