Karatetrainer aus Neuss Selbstverteidigung gibt Frauen Sicherheitsgefühl

Zudem bringt Tolo seinen Schützlingen bei, wie man Gefahrensituationen vermeidet oder möglichst schnell herauskommt. „Man darf nicht vergessen, ein oder zwei Kurse machen niemanden zum Selbstverteidigungsexperten – auch wenn manche Trainer das behaupten. Es ist erst mal wichtig, die Grundlagen zu kennen, um sich in Sicherheit bringen zu können.“ Denn bei allem Training sei es das Beste, einem echten Kampf aus dem Weg zu gehen. „Das hat dann auch nichts mit Feigheit zu tun. Man weiß nie was passiert“, so Tolo. Aber welche Grundlagen unterrichtet Tolo dann, wenn man einer Gefahr nicht aus dem Weg gehen kann? Eine Methode ist es, durch Training an Pratzen (Lederkissen zur Übung) die Möglichkeit zu geben, einmal mit voller Kraft zuzuschlagen oder zu treten. Viele Frauen seien daran nicht gewöhnt. Zudem unterrichte er, wie man sich aus Griffen befreit, wie man sich gegen das Ziehen an Haaren schützt und welche Stellen am (meist männlichen) Angreifer besonders verwundbar sind.