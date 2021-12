Entscheidung in Neuss : Karnevalisten sagen Straßenkarneval ab

Neuss Die aktuelle pandemische Lage macht es den Verantwortlichen nicht möglich, den Straßenkarneval in Neuss sicher und verantwortungsbewusst für alle Beteiligten zu planen. Nun wurde die Reißleine gezogen.

„Die aktuelle pandemische Lage macht es uns unmöglich, den Straßenkarneval in Neuss sicher und verantwortungsbewusst für alle Beteiligten zu planen. Uns blutet unser karnevalistisches Herz, aber das Risiko ist für uns als Veranstalter und für alle Beteiligten zu hoch. Der Kappessonntagszug mit 100.000 Besuchern und auch das Altweibertreiben mit tausenden feiernden Möhnen in der Neusser Innenstadt – beides in dieser Situation leider nicht vorstellbar“, sagt KA-Präsident Andreas Picker.

Eine Verschiebung auf einen späteren Termin, wie etwa in Düsseldorf, kommt für die Neusser Karnevalisten nicht in Frage. Dabei waren sich das KA-Präsidium und die Vorstände der angeschlossenen Vereine jetzt in einer Sondersitzung einig: „Die fünfte Jahreszeit endet am Aschermittwoch.“