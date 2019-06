Verabschiedung in Neuss : Kaplan Christian Figura verlässt Seelsorge-Team

Neuss „Ich gehe mit einem weinenden Auge – im Neusser Norden habe ich viele Freundschaften geschlossen und mich heimisch gefühlt“, sagt Kaplan Christian Figura, der die letzte Phase seiner Priester-Ausbildung im Seelsorgebereich Neuss-Nord absolviert hat.

In den zweieinhalb Jahren hatte der aus Monheim am Rhein stammende Kaplan Dienste in allen vier Pfarreien, St. Josef, St. Thomas Morus, Christ König und Heilig Geist, übernommen; zahlreiche Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen gehalten, Messdiener ausgebildet, Kommunionkinder und Firmlinge unterrichtet sowie Chöre und Frauengemeinschaften betreut. Vor einem Jahr wurde Figura zusammen mit zwei anderen Anwärtern des Priesterseminars Köln zum Priester geweiht; zum 31. August verlässt der junge Seelsorger planmäßig die Nordstadt-Pfarreien und unterstützt ab September das Pastoralteam in Wermelskirchen und Burscheid. Offiziell vom Nordstadt-Seelsorgeteam um Pfarrer Hans-Günther Korr und der Gemeinde verabschiedet wird er bereits am Sonntag, anlässlich des Pfarrfests von St. Thomas Morus.

Die Feierlichkeiten am 16. Juni beginnen um 9:45 Uhr mit einem Gottesdienst und der Verabschiedung von Kaplan Figura. Anschließend trifft sich die Gemeinde im Pfarrhof bei kühlen Getränken und leckerem Essen. Auf die kleinen Gäste wartet eine Hüpfburg; auch das „Morusmobil“ dreht im Viertel seine Runden. Bei schlechtem Wetter findet das Pfarrfest im Kardinal-Bea-Haus statt. Kuchen- und Salatspenden sind herzlich willkommen.