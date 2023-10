Eissport in Neuss Auf der Suche nach einer Mehrzweckhallen-Lösung

Die Energiebilanz der Eissporthalle ist eine Katastrophe und die Technik – wie der immer noch nicht gelungene Start in die Eislaufsaison zeigt – zumindest ein dringender Sanierungsfall. Davon einmal abgesehen, ist die Halle aber auch nur 50 Jahre alt, prominent gelegen, mit zahlreichen Parkplätzen gesegnet und auch an den ÖPNV gut angeschlossen. „Könnte man sie dann nicht auch in Richtung einer Mehrzweckhalle ertüchtigen?“, spricht Sascha Karbowiak (SPD) aus, was vor Jahresfrist in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung diskutiert worden war. Antwort: Man könnte – aber das nicht als Stadt ganz alleine.