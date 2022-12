Etatdebatte in Neuss Haushaltssicherung (vorerst) abgewendet

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung ist bis jetzt eine ziemliche Nullnummer geblieben. Kaum ein belastbarer Vorschlag wurde in diesem Gremium entwickelt, um dem Etat für das kommende Jahr etwas Luft zu verschaffen. So passierte der von Kämmerer Frank Gensler vorgelegte Haushaltsplanentwurf am Dienstag fast ohne Veränderungen mehrheitlich den Finanzausschuss – mit einem erwarteten Defizit in Höhe von 27,6 Millionen Euro. Die AfD und eine Mehrheit der CDU stimmten dagegen.