Schloss Reuschenberg in Neuss : Reise in eine nicht fassbare Welt

Neuss Der Multimedia-Künstler Kanjo Také stellt auf Schloss Reuschenberg aus. Auf drei Etagen ist eine Auswahl seiner Werke zu sehen - jedes hat eine eigene Geschichte.

Jedes Werk von Kanjo Také hat eine eigene Geschichte, einen philosophischen Ansatz: In „Mikado“ stellt er das „Spiel mit der Weltwährung“ da, es reicht nur eine falsche Bewegung, um eine Katastrophe auszulösen, ein Polo-Spiel wird für ihn zum Anlass, an das Sprichwort „Ohne Fleiß kein Preis“ zu erinnern, und in Money-Tu greift er das Schicksal der Native American auf.

Einige Zeit beschäftigen wird den Betrachter auch die „Evolution“, eine mehrteilige Tafelbilderreihe, die einen paradiesischen Garten zeigt. Pflanzen aus aller Welt wachsen dort nebeneinander, dazwischen sind surreale Figuren, halb Mensch halb Tier, zu entdecken. Über all dem lässt Také einen Federball fliegen, der sich bei genauerem Hinsehen als ein Satellit aus dem All herausstellt: „Diese Geräte sind so weit entfernt und beeinflussen dennoch unser Leben“, sagt Také, „sie steuern unsere Kommunikation und Navigation.“

In anderen Arbeiten schafft der deutsch-japanische Künstler eine Verbindung zwischen Europa und Asien, sei es in seinen Tuschmalereien oder in seiner Geisha-Reihe: Jene Frauen-Figur setzt er in den Kontext zu Madonnen-Figuren: Blattgold und Reispapier kommen zum Einsatz, auch ein Glücksdrache findet sich in einem Werk. Überhaupt malt Také ausschließlich Frauen, die er stark und kämpferisch zeigt. So etwa in „Fighting the Stardust“: „Sind es nicht immer die Mütter, die für ihre Familie kämpfen?“, fragt Také und schmunzelt.