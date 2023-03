Schwierige Beigeordnetenwahl in Neuss Kampfabstimmung um Stelle der Kulturdezernentin

Die großen Ratsfraktionen von CDU und SPD waren trotz beinahe täglich geführter Sondierungsgespräche nicht in der Lage, sich im Vorfeld der am Freitag stattfindenden Ratssitzung auf eine gemeinsame Bewerberin für die frei werdende Beigeordnetenstelle für Kultur und Schule zu einigen. Es droht eine Vertagung der Wahl in den April oder eine Kampfabstimmung mit für alle Beteiligten unsicherem Ausgang.