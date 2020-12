Unternehmen in Neuss : Kampf um den Erhalt von Jobs bei der Novar GmbH

Das Bürogebäude des Honeywell-Konzerns an der Forumstraße 30 in Neuss. Foto: Carsten Pfarr

Neuss Am Neusser Standort der Novar GmBH sollen rund 200 Arbeitsplätze wegfallen. Betriebsrat und IG Metall legen Alternativkonzepte vor.

Der Betriebsrat der Novar GmbH und die IG Metall kämpfen für den Erhalt eines Großteils der knapp 200 Arbeitsplätze, die bis Ende 2021 am Standort Neuss wegfallen sollen. Das Unternehmen, das zum US-amerikanischen Honeywell-Konzern gehört, ist mit seinen Traditionsmarken Esser und Ackermann im Bereich Brandmeldetechnik, Sprachalarmierung sowie in der Krankenhaus- und Pflegekommunikation tätig. Im Sommer hatte Honeywell Pläne angekündigt, die Produktion in Neuss zu schließen und die Aktivitäten in eines des globalen Fertigungszentren zu verlagern. Betriebsrat und IG Metall legen nun Alternativkonzepte vor.