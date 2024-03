Konzert in Neuss Kammerchor „Capella Quirina“ meistert Bachs Matthäus-Passion

Auf vielfältige Weise wurde also dem Klagen Klang gegeben, wobei der Wohlklang der großartigen Tonsetzung nicht alles war. Oft genug verschmolzen die Stimmen mit den traurigen Inhalten. Auf ihre Art bewiesen auch die Instrumente Mitleiden. Vor allem wurde der erschütternde Text in sein Recht gesetzt, indem der Matthäusbericht weitgehend zitiert wurde. Das Ungeheuerliche bahnte sich an und traf auch ein. „Auf dass das Wort erfüllt würde“, so wurde die Unvermeidlichkeit beschworen.