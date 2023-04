Quirinusmünster in Neuss Kammerchor „Capella Quirina“ eröffnet Karwoche

In unübertroffener Intensität sang die „Capella Quirina“ das vertonte Gedicht von Phineas Fletcher. Großen Anteil daran hatte der Leiter Münsterkantor Joachim Neugart, der auch dichteste Chorpartien sicher dirigierte. Die seit Oktober 2022 als Seelsorgebereichsmusikerin Neuss-Mitte und Marienkantorin amtierende Organistin Miroslawa Cieslak stellte sich mit zwei Sessions an der großen Basilikaorgel vor. Mit dem Orgelchoral „Herzliebster Jesu“ von Johannes Brahms integrierte sie vollkommen in das Programm des Kammerchores, wenn auch der Choral mit vielen Prinzipalstimmen zu mächtig registriert war. Ihre Klasse als Organistin war dann eher der „Fuge in as-Moll“ von Johannes Brahms mit exquisitem Klangreichtum zu entnehmen. Weich und angemessen auch in der dritten Strophe mit dem Cantus firmus im Pedal registriert war sodann „O Lamm Gottes, unschuldig“ aus den „Leipziger Chorälen“ von Johann Sebastian Bach (BWV 656).