Konzert im Neusser Zeughaus Kammerakademie lädt in Mozarts Universum

In ihrem zweiten Abonnementkonzert präsentiert die Deutsche Kammerakademie Neuss im Zeughaus unter der Leitung ihres Chefdirigenten Christoph Koncz ein Segment aus „Mozarts Universum“, das sechzehn Jahre eines kurzen und doch randvoll von Musik erfüllten Lebens umfasst. Auf dem Programm stehen die Ouvertüre zu der Oper Lucia Silla, das sogenannte „Krönungskonzert“ D-dur KV 537 und die „Linzer“ Symphonie C-dur KV 425. Besonders das Krönungskonzert und die Linzer Symphonie sind zwei ungemein beliebte Werke. Solistin der Matinee am Sonntag, 29. Oktober, 11 Uhr, ist die junge französische Pianistin Eloïse Bella Kohn. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Koncz hat sie in Kooperation mit dem Heidelberger Frühling das Kammermusikfestival Europäische Musiktage Heidelberg gegründet. Eine Konzerteinführung gibt es um 18.15 von Matthias Corvin.