Kameradschaftliche Vereinigung in Neuss Schlicherum feiert mit einem Patchwork-Königspaar

Die eigentlichen Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 20. Mai, um 18 Uhr mit dem Böllern – durch den neuen König höchstpersönlich. Er kennt das Verfahren, denn der chirurgisch tätige Zahnarzt mit Praxis in Remscheid ist Schütze von klein auf. 1987 wurde er Edelknabe, seit 2006 gehört er zum Zug „Wilde Jonge“ und ist aktuell als Zugleiter der Vereinigung für den reibungslosen Ablauf aller Umzüge verantwortlich. In den ersten, den es am Samstag gegen 18.45 Uhr geben wird, wird auch der Zapfenstreich am Kapellchen im Ort und die Übergabe der Königskette eingebunden. Danach geht es zum Tanz ins Zelt.