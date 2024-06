Rhein-Kreis plant Videoüberwachung Spanner-Angriff auf Schülerinnen-Toilette in Neuss

Neuss · Im BBZ Weingartstraße in Neuss hat ein Unbekannter ein Handy in einer Toilettenkabine versteckt – offenbar um heimlich Aufnahmen zu machen. Es ist nur einer von mehreren Vorfällen, die der Rhein-Kreis jetzt zum Anlass nimmt, in seinen Berufsbildungszentren Videokameras zu installieren.

05.06.2024 , 04:50 Uhr

Mit einem Schild wird Unbefugten der Zutritt zum Gelände untersagt – das reicht offenbar noch nicht aus. Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen Redakteur Neuss