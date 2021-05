Hafenbrücke in Neuss : Erneuter Vandalismus am Problemaufzug

Neuss Mal fährt er, mal ist er defekt – der Aufzug an der Pierburg-Brücke ist eine Endlosgeschichte. Jetzt wurde er erneut beschädigt. Aber nicht nur darüber gibt es Beschwerden.

(jasi) Nur rund zwei Wochen ist es her, da teilte die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit: „Der Aufzug war und ist in Funktion.“ Gemeint war der Lift an der Pierburg-Brücke, der zum Beispiel gehbehinderten Menschen oder Eltern mit Kinderwagen den Übergang ermöglichen soll. Immer wieder war der Aufzug in den vergangenen Jahren beschädigt worden, teilweise so stark, dass er nicht mehr nutzbar war. Mehrere Reparaturen mussten bereits vorgenommen werden. Um zumindest die äußeren Schäden in Zukunft einzudämmen, hatte die Stadt zuletzt die Gläser im unteren Bereich des Aufzugsturms vergittern lassen. Doch nun kann der Lift wieder einmal nicht genutzt werden. Der Grund ist schnell gefunden: Offenbar haben unbekannte mit einer Spraydose die kleine Kameralinse schwarz übersprüht, die über dem Aufzug angebracht wurde. Diese dient eigentlich dazu, dass nur Personen Zugang erhalten, die erkennbar auf die Benutzung des Aufzugs angewiesen sind. Die Freigabe erfolgt durch den Sicherheitsdienstleister NWÜ.