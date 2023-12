Programm in Neuss Kafka-Parabel und Kabarett im Rheinischen Landestheater

Mit seinem Solo „Ein Bericht für eine Akademie“ widmet er sich einer zeitlosen und zivilisationskritischen Kafka-Parabel, in der nicht zuletzt die Frage aufgeworfen wird, was einen Menschen ausmacht. Erzählt wird sie aus der Sicht des Affen Rotpeter, der von Westafrika nach Europa entführt wurde. Um seinem Leben hinter Gittern zu entgehen, nimmt er menschliche Züge an. Auch weil er gerne so „unbehelligt“ wäre, wie die Menschen. Er trainiert ihre Bewegungsabläufe, lernt die Sprache und greift, um dem Menschen wirklich ähnlich zu sein, zum Schnaps. Je mehr er sich anpasst, desto größer wird auch seine Selbstverleugnung. Und überhaupt muss er feststellen, dass der Mensch oftmals mit ungehobeltem Verhalten versucht, seinen tierischen Ursprung zu leugnen, um sich als zivilisiert zu geben. Rotpeter ist in seiner Rolle durchaus erfolgreich und anerkannt – doch wird ihm bewusst, dass er zwar nicht mehr im Käfig sitzt, von Freiheit aber auch keine Rede sein kann. Tickets gibt es an der Theaterkasse oder auf der Internetseite des Rheinischen Landestheaters. Sie kosten 20 Euro.