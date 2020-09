25. Ausgabe in Neuss : „Rathauskantine“ außer Rand und Band

Neuss Nummer 25 ausgerechnet vor einem kleinen Publikum und mitten in der Corona-Zeit: Das Kabarettformat „Rathauskantine“ feiert ein ungewöhnliches Jubiläum.

Kabarett im Theater am Schlachthof Neuss : „Rathauskantine“ in neuer Form

Der Stadtarchivar Alfred Sülheim (wie immer souverän und humorvoll Jens Spörckmann) streikt. Frau Schnackertz will ihn mit Hilfe des Publikums „in einem kleinen Ritual kontaktieren, konspirativ herbeirufen“. Das klappt nicht. Erst die perfekt per Videokonferenz zugeschaltete Controllerin empfiehlt, es mit dem Rufnamen seiner Kindheit, „Pommeldommel“, zu versuchen. „Mutter!“ stürzt Alfred Sülheim aus dem Off auf die Bühne. Sein Streik galt nicht den Leuten im Publikum, sondern „den abergläubischen Realitätsverweigerern mit Sendungsbewusstsein“.

Ganz stark ist ihre Rolle als Mitarbeiterin eines russischen Sicherheitsdienstes (KOSD). Die von der CDU veröffentlichte Drogenkarte ergänzt sie um „Alkohol-, Nutella- und Müll-Falsch-Trenn-“Stadtpläne. Politisch geht es in den „RaKa-News“ zu. Nachrichtensprecherin Barbara Binse (Stefanie Otten) kündigt aus ihrem Home-Office „im begehbaren Einbauschrank“ eine Sondersendung zu Europa und eine Schalte in das „Bürgerberatungsbüro“ an. Dort klärt Frau Dr. Wilma Wer (Beate Heinze) – „Mein Ex war eine Echse!“ – den Ratsuchenden Franz Floskel (Jens Spörckmann mit phantastischer Perücke) über Verschwörungstheorien auf. Viel Satire hatte oft auch Nachdenkliches für das Publikum: „Wir sollten uns alle gemeinsam überlegen, wie wir unsere Stadt gestalten wollen“, sagt der Stadtarchivar.