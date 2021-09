In Kaarst und Neuss : Mobiles Impfangebot mit Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson

Kaarst und Neuss Gleich mobile Impfangebote bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss mit Unterstützung an. Wo, wann und was Sie zu dem Termin mitbringen müssen - eine Zusammenfassung.

Am Samstag, 11. September, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss von elf bis 16 Uhr ein mobiles Impfangebot auf dem IKEA-Parkplatz (Hans-Dietrich-Genscher-Straße 1, 41564 Kaarst) in Kaarst an. Geimpft wird mit den Corona-Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer sowie Johnson & Johnson.

Ebenfalls am Samstag, 11. September, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss mit Unterstützung des SVG Neuss Weißenberg von 9.30 bis 17 Uhr ein mobiles Impfangebot an. Geimpft wird an der Neusser Weyhe in Neuss, Zufahrt über Am Weyerskamp 9. Eine vorherige Anmeldung ist in beiden Fällen nicht erforderlich.Impfberechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab zwölf Jahren. Der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem für eine vollständige Immunisierung eine einmalige Impfung ausreicht, ist ab 18 Jahren zugelassen. Es ist auch möglich vor Ort eine Zweitimpfung mit Biontech/Pfizer zu erhalten, zum Beispiel nach einer Erst-Impfung mit AstraZeneca. Eine einmalige Impfung von Genesenen nach Covid-19-Infektion ist ebenfalls möglich.