Reparatur-Arbeiten dauern an K30 in Neuss wohl noch mehrere Tage dicht

An der Schadensstelle ist währenddessen deutlicher Fortschritt zu erkennen. So wurde die rund 20 Meter lange schadhafte Rohrstelle entnommen und am Donnerstag wurde der Ersatz verschweißt. In den kommenden Tagen stehen somit reine Tiefbauarbeiten an. Zwar habe man in Bezug auf die Sperrung zunächst auch eine einspurige Variante für den Verkehr nicht ausgeschlossen, dies würde die Arbeiten aber weiter verzögern, wie es heißt. Schließlich müsse man die Gesamtbreite der Straße ausnutzen, um für die Reparaturarbeiten der Leitung mit Fahrzeugen zu rangieren.