Infoabend in Neuss Verein setzt sich für Kleinkunst und Subkultur ein

Die Gründung von K*Buff beruht dabei auf ähnlichen Ideen. Zurück geht sie allerdings auf das Jahr 2021 als Bentlage eine Petition für mehr Probenräume in Neuss gestartet hatte. Das Thema landete auch im Kulturausschuss und hatte eine Abfrage des Probenraumbedarfs in Neuss zur Folge. „Geändert hat sich an der Lage nichts“, meint Bentlage, und so sei die Entscheidung gefallen, selbst mit einem Verein aktiv zu werden. Das Ziel: Die Kleinkunst und Subkultur in Neuss und der näheren Umgebung zu fördern. „Wir wollen unkommerzielle und bezahlbare Veranstaltungen schaffen“, sagt er. 2022 lud der Verein dann zu den ersten kleinen Acoustic Concerts in der Neusser Rockkneipe „Second Home“ ein, und Ende 2023 feierte die Poetry Night in der Dependance im Barbaraviertel Premiere. Viele weitere Aktionen seien noch geplant: So soll etwa ein Newcomer-Festival im Okie-Dokie Talenten aus der Region eine Bühne bieten, und im Hitch-Kino ist geplant, Musikvideos von lokalen Bands zu zeigen.