Architektur-Projekt in Neuss: Wie designt man eine Kapelle?

Reuschenberg Mit der Modernisierung der Kapelle im St.-Hubertusstift hat sich Jutta Hillen an ihr erstes sakrales Projekt gewagt. Das Ergebnis: ein heller, einladender Ort mit hochmodernen Licht- und Akustikkonzepten.

Jutta Hillen Abitur am Humboldt-Gymnasium; Ausbildung zur Tischlerin und Studium an der Peter Behrens School of Architecture in Düsseldorf. 2000 Abschluss als Dipl. Ing. Innenarchitektin.

Die Kapelle im Hubertusstift ist nicht die einzige Spur, die Jutta Hillen in Neuss hinterlassen hat. Unter anderem hat sie in ihrer Heimatstadt Verwaltungsgebäude eines Pharmakonzerns gestaltet, im Clemens-Sels-Museum gearbeitet und Anwaltskanzleien ins rechte Licht gerückt. „Das Besondere an meinem Beruf ist die Vielseitigkeit – ich arbeite kreativ, aber auch technisch und kommunikativ.“ Routine ist ihr fremd: „Jedes Projekt stellt neue Anforderungen hinsichtlich Farben, Materialien, Licht und Akustik.“ Damit ihr die Ideen nicht ausgehen, lässt sich Jutta Hillen immer wieder neu von Sinneseindrücken auf vielen verschiedenen Reisen inspirieren – vor allem in Südfrankreich, aber auch in England oder auf einem isländischen Friedhof. „Dort hat mich die Atmosphäre fasziniert“, erinnert sich Hillen. In jedem Raum, den sie gestaltet, will Hillen eine besondere und zu seiner Nutzung und zur „DNA der Firma passende Atmosphäre“ schaffen. „Räume wirken auf unser Wohlbefinden“, sagt sie. „Mir geht es darum, die Schönheit eines jeden Raumes zu finden.“