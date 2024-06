Schützenfest in Neuss-Elvekum Junges Königspaar übernimmt das Zepter

Das neue Königspaar lebt in Meerbusch-Büderich, der neue König hat seine Wurzeln jedoch in Elvekum. Sein Vater Olaf Vogt ist Geschäftsführer im Verein „Einigkeit“ – er war vor zwölf Jahren Schützenkönig. Christoph Senghaus musste am Samstagabend das Königssilber abgeben, seine Frau Kirstin schwächelte ein wenig und musste dem „Machtwechsel“ fernbleiben. Das neue Königspaar ist ein sehr junges: Lars ist 26 Jahre alt, Maike 25. Es hatte sich vor vier Jahren in Düsseldorf kennengelernt. Mit der Musik – sowohl im Zelt, als auch während der Paraden – haben die Schützen in Elvekum kein Problem: Aus Kostengründen tritt im Zelt schon lange keine Live-Band auf, aber DJ „Stiefel“ macht an allen Tagen einen guten Job. Und die Straßenmusik ist überhaupt kein Problem: „Zum Musikverein Frohsinn Norf, zum Tambourcorps Blüh auf Uedesheim und zum Fanfarencorps Grimlinghausen bestehen beste Beziehungen“, erklärte Olaf Vogt. Es handele sich um Lebenszeitverträge, die einst per Handschlag vereinbart worden waren.