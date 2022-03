Aktion der Jungen Union in Neuss : „Friedenstüten“ für Ukrainer

Aktion der Jungen Union in Neuss

Neuss Die Junge Union gibt Nahrung und nützliche Utensilien an Flüchtlingsunterkünften ab. Insgesamt wurden 140 „Friedenstüten“ abgegeben.

Mit solch einer starken Rückmeldung hatten sie nicht gerechnet: In Folge eines Spendenaufrufes der Jungen Union (JU) wurden jetzt insgesamt 140 „Friedenstüten“ für geflüchtete Ukrainer in Neuss an den städtischen Flüchtlingsunterkünften abgegeben. Durch die Tüten wollen die Verantwortlichen schnell sowie unbürokratisch helfen – und mit zahlreichen nützlichen Dingen – darunter Fertiggerichte als erste warme Mahlzeit nach der Ankunft, Hygieneartikeln sowie Babygläschen – eine Art „Erste Hilfe“ leisten.