Sebastianusstraße in Neuss : JU fordert Daten zur Verkehrsversuch-Bewertung

Neuss Der Verkehrsversuch an der Sebastianusstraße ist eines der heißesten Themen in der politischen „Sommerpause“. Nun wagt sich die Junge Union aus der Deckung und kritisiert sogar die eigenen Reihen.

So hätte die Nachwuchsabteilung der Neusser CDU bereits im Jahr 2018 die Sperrung der Sebastianusstraße gefordert. „Wir wollten damals eine Sperrung der Straße an Samstagen als Verkehrsversuch, wenn auf dem Hauptstraßenzug keine Straßenbahn fährt und eine Ausweitung der Außengastronomie an diesen Wochenendtagen möglich ist“, sagt der JU-Vorsitzende Jean Heidbüchel. „Leider“, so betont er, „hatten wir damals zu wenig Unterstützung innerhalb der CDU“. Die Junge Union sei von dem Vorhaben an der Sebastianusstraße zwar grundsätzlich angetan: Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass am Ende hauptsächlich die ansässigen Geschäfte der Innenstadt davon profitieren und die Kaufkraft in Neuss erhalten bleibt.