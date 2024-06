Von Weinregalen und Türen in Wabenform Das sind die Gesellenstücke des Neusser Tischler-Nachwuchses

Die Exponate fügen sich bestens in das Ambiente des Rathaus-Forums ein. Das liegt vor allem daran, dass knallige Farben fehlen. Nussbaum- und Eichenholz stehen seit Jahren ganz weit oben auf der Beliebtheitsliste. Im Rathaus werden diese Hölzer zum Teil in Cremefarben per Sprühpistole lackiert. Am Montag waren sie alle vor Ort, der Obermeister der Tischler-Innung Philipp Schlang, Thomas Gütgens, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, Klaus Harder, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Alfred Behrendt – er ist Designer und Vorsitzender der Jury. Mit Jannik Driesel (27) und Max Biskup (29) sind zwei junge Männer mit dabei, die eine gemeinsame Vergangenheit haben: Beide hatten ein Studium begonnen und dann Lust auf eine praktische, handwerkliche Tätigkeit bekommen. Jannik Driesels Gesellenstück, einem Tisch, sieht man an, dass der 27-Jährige einige Semester Maschinenbau studiert hat. Er hat seine Entscheidung, das Studium abzubrechen, nie bereut.