Festival in Neuss Junge Shakespeare-Truppe wird gegründet

An die 16- bis 22 Jährigen möchte das Shakespeare-Festival herankommen, indem es sie in einer Gruppe zusammenfasst. Die Regisseurin Frances van Boeckel (“Die Entstörer“ am RLT) hat es sich auf die Fahne geschrieben, die Altersgruppe für das Festival zu interessieren. Dafür gründet sie zum ersten Mal überhaupt eine „Junge Shakespeare-Truppe“, ist sich darüber im Klaren, dass es nicht einfach wird, gerade diese Altersklasse einzufangen, ohne etwa mit den Workshops zu konkurrieren.