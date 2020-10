Vorfall in Neuss : Junge Mutter wird mit Pfefferspray attackiert

Neuss Nach einem Angriff auf eine junge Mutter an der Haltestelle „Neuss Hbf“ sucht die Polizei nach Zeugen. Auch Unbeteiligte wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt.

In einem Bus der Linie 849 kam es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Frauen, die in einer Pfefferspray-Attacke endete. Zuvor soll es zu Beleidigungen gegen eine 32 Jahre Passagierin gekommen sein, die in Begleitung ihrer Mutter und ihres Kindes war. Auch die bislang unbekannte Tatverdächtige war laut Polizei in Begleitung zweier Personen.