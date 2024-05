Neusser bei Jugend musiziert Junge Musiker beim Bundeswettbewerb

Von der International School on the Rhine (ISR) nimmt der 13-jährige Peter Tischtau (Klavier), der Klavierunterricht bei Oxana Koppers nimmt, teil. Seit Oktober 2023 probt er gemeinsam mit Max Grubbe aus Leverkusen, der seit 2015 Geigenschüler von Ewa Messias und seit 2024 Schüler von Professor Ute Hasenauer ist. Während er schon einmal beim Bundeswettbewerb war und bereits einige Preise gewonnen hat, ist es für Peter Tischtau nach einem ersten Platz im Regionalwettbewerb 2022 und zweiten Platz im Landeswettbewerb die erste Teilnahme am Bundeswettbewerb. Dort möchte das Duo die c-moll Sonate opus 45 des norwegischen Komponisten Edward Grieg und die Sonate opus 87 von Henrique de Curitiba spielen. Eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb erhielten außerdem die Schüler der Kreismusikschule Iuno Rosenthal (Mönchengladbach) in der Kategorie „Blockflöte solo“. In der Kategorie „Saxophon solo“ gelang Jakob Erschfeld (Bedburg) und seiner Klavierbegleiterin Mia Schuld (Grevenbroich) die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Und mit der Orgel vertritt der Neusser Matthias Schmid beim Bundeswettbewerb ein seltenes Instrument.