Fußball-Historiker aus Neuss Julian Rieck forscht für Ausstellung zur Fußball-EM

Der Neusser Historiker Julian Rieck, unter anderem Autor eines Buches über den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, ist ein international gefragter Experte zur Bedeutung des Sports. Besonders wenn es um Fußball in der Zeit des Nationalsozialismus geht. Nun ist der Hoistener Co-Kurator einer Ausstellung zu diesem Thema, die passend zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland derzeit in Berlin gezeigt wird.